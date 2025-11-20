Цена исторической казармы в Кронштадте снизилась на торгах на 78 млн рублей

Начальная цена объекта культурного наследия «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней» снижена на 15%, до 469,94 млн рублей. Торги по реализации объекта культурного наследия федерального значения пройдут 19 декабря, сообщили «Ъ Северо-Запад» в ДОМ.РФ.

Прием заявок продлится до 15 декабря. Лот включает историческое здание площадью 24,9 тыс. кв. м и земельный участок 3,97 га. Новый собственник сможет разместить здесь образовательное учреждение, арт-пространство или многофункциональный комплекс с возможностью льготного финансирования под 9% годовых.

Казарма 1826-1828 годов постройки расположена на улице Зосимова, 3. В советский период здание было надстроено третьим этажом, позднее в нем размещались склады и мастерские. Объект требует проведения реставрационных работ в соответствии с требованиями к памятникам архитектуры.

Артемий Чулков