На Урале водитель автобуса ударил школьника после просьбы выдать сдачу монетами

В Березовском (Свердловская область) водитель маршрутного автобуса ударил несовершеннолетнего пассажира по голове после просьбы выдать сдачу монетами, сообщил портал E1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

Конфликт сняла на видео одноклассница мальчика. Мама школьника рассказала порталу, что ребенок ехал на тренировку вместе с младшей сестрой. Ему дали сдачу бумажной купюрой, однако школьник попросил выдать ее монетами, чтобы отдать сестре. «Водитель наорал на ребенка, что он издевается над ним, и ударил»,— рассказала мама мальчика.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону. «В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и участников инцидента, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы»,— добавили в СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что личности участников конфликта уже установили и опросили. «Водитель транспортного средства из дежурной части отдела полиции доставлен для дальнейшей работы в следственные органы. Представители ПДН устанавливают очевидцев конфликтной ситуации, а также автора видеоролика, для того чтобы получить полную запись, а не урезанную, как в интернете, для выяснения полной картины случившегося. По итогам разбирательства стражи порядка примут обоснованное процессуальное решение»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Бабинцева