Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий туркомпании «Конкордия-Тур»

В Екатеринбурге полиция проводит проверку в отношении ООО «Конкордия-Тур», сообщили в городском УМВД. Руководство компании, состоящее из супругов-предпринимателей, подозревают в хищении средств клиентов и намеренном неисполнении обязательств по договорам о туристических услугах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В полицию с заявлением обратился местный житель, который в феврале оформил через турагента в Telegram поездку во Вьетнам. Стоимость тура по заключенному договору составила около 350 тыс. руб. Вылет был назначен на вечер 24 июля. За день до этого он попросил направить ему пакет документов, необходимых для тура, на что ему сообщили, что их выдадут только в день отправления. В аэропорту потерпевший весь день пытался связаться с агентством, но самолет улетел без него. На данный момент деньги ему не возвращены.

Полицейские располагают информацией о том, что аналогичные проблемы возникли как минимум у еще двух покупателей услуг в «Конкордия-Тур». Тех, кто еще пострадал от действий компании, просят обратиться в полицию.

Ирина Пичурина