Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласован

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывался. Если появится инициатива, его можно будет оперативно организовать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока в предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Накануне Дональд Трамп утверждал, что вскоре планирует созвониться с Владимиром Путиным. В Кремле также анонсировали серию международных телефонных переговоров 7 октября по случаю дня рождения главы государства.