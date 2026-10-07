Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласован
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывался. Если появится инициатива, его можно будет оперативно организовать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пока в предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован»,— уточнил господин Песков на брифинге.
Накануне Дональд Трамп утверждал, что вскоре планирует созвониться с Владимиром Путиным. В Кремле также анонсировали серию международных телефонных переговоров 7 октября по случаю дня рождения главы государства.
Для контактов Владимира Путина и Дональда Трампа предусмотрен режим постоянной готовности: президенты могут связаться друг с другом, когда считают разговор необходимым или целесообразным. Поэтому отдельное согласование повестки и времени остается практическим шагом, а не условием для самого установления контакта.
Со стороны Владимира Путина такие разговоры, как правило, проходят один на один; при необходимости президент может пригласить помощников. Это позволяет менять состав участников в зависимости от содержания конкретного разговора, не превращая телефонный контакт в расширенное совещание.