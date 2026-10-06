Песков рассказал о графике Путина в день рождения

Президент России Владимир Путин в день рождения 7 октября проведет серию международных телефонных переговоров и поучаствует в других мероприятиях. Полностью праздничным этот день у главы государства бывает редко, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Конечно же, в первую очередь, (звонки.—"Ъ") по случаю его дня рождения, мы будем вас информировать об этом. Будут также иные мероприятия, о которых мы вам завтра расскажем»,— отметил господин Песков на брифинге.

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года. В прошлом году, помимо международных звонков, президент встречался с постоянными членами Совета безопасности.