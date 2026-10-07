Власти опровергли информацию о первом случае заражения редким вирусом на Урале

В социальных сетях и мессенджерах распространился ролик с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, в котором он якобы сообщает о первом случае заражения редким вирусом на Среднем Урале. В департаменте информационной политики региона заявили, что видео является провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Эта информация не соответствует действительности. Губернатор Свердловской области не делал подобных заявлений. Все официальные комментарии глава региона публикует в своих личных аккаунтах. По данным специалистов, на Среднем Урале не зафиксированы заражения опасными инфекциями»,— сообщили в департаменте.

Жителей региона призвали не распространять неподтвержденную информацию. Власти рекомендовали СМИ и администраторам пабликов тщательно проверять информацию перед публикацией и использовать только официальные источники.

Полина Бабинцева