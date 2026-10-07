Шишкарев Сергей Николаевич

Родился 2 февраля 1968 года в Новороссийске. Окончил Военный Краснознаменный институт (1992), Академию госслужбы (2003), служил в морской пехоте на Северном флоте. Доктор юридических наук.

В 1993 году основал в Новороссийске экспедиторскую компанию «Дело», ставшую основой группы компаний «Дело», и до 1999 года возглавлял ее. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму. В 2003 году баллотировался в мэры Новороссийска. В 2008–2011 годах руководил парламентской делегацией в Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. В 2012–2015 годах входил в состав экспертного совета при правительстве РФ. В 2013–2018 годах был первым зампредом Морской коллегии при правительстве, возглавлял ее президиум. В 2015–2018 годах входил в состав госкомиссии по развитию Арктики. В апреле 2021 года включен в состав правительственной комиссии по транспорту, в августе 2024-го — в состав Морской коллегии РФ. В феврале 2025 года вошел в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2015 году избран главой Федерации гандбола России (ФГР), с 2023 года — председатель высшего совета ФГР. В 2017 году награжден орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2016 года, в 2022 году — орденом Почета за аналогичные достижения при подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио. С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России. В марте 2023 года вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.