Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонд зарплат стал главной статьей расходов общепита в Ростове-на-Дону

Фонд оплаты труда стал крупнейшей статьей расходов предприятий общественного питания Ростова-на-Дону. Об этом заявил основатель франшизной сети семейных бистро «ПуриПури» Артур Черняков в открытом интервью «Ъ-Ростов».

По словам спикера, затраты на персонал превышают расходы на аренду, коммунальные услуги и налоги. По оценке господина Чернякова, фонд оплаты труда на уровне 25–30% выручки считается приемлемым показателем для общепита. При этом у отдельных заведений доля расходов на персонал может быть выше. В условиях дефицита кадров предприятиям приходится конкурировать за сотрудников в том числе с сервисами доставки и такси.

В финансовой модели общепита около 5–6% выручки приходится на налоги, еще до 10% — на аренду. Расходы на закупку продуктов и сырья в среднем составляют около 25% выручки.

При этом структура затрат зависит от концепции заведения. В «ПуриПури», по словам господина Чернякова, долю расходов на закупки удается удерживать на уровне около 25% благодаря формату сети. Для заведений с паназиатской кухней этот показатель, как правило, выше.

Высокая доля затрат на персонал становится для ресторанного бизнеса одним из ключевых факторов, определяющих рентабельность.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд