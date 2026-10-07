Путин созвонился с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время беседы господин Жапаров поздравил российского коллегу с днем рождения, сообщила пресс-служба президента Киргизии.

Главы двух государств подтвердили настрой на укрепление сотрудничества. Стороны отметили высокий уровень киргизско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства. Садыр Жапаров поблагодарил российскую сторону за участие в мероприятиях ШОС и ШОС+, а также во Всемирных играх кочевников.

Сегодня по случаю дня рождения Владимир Путин уже созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном.