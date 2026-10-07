7 октября 2023 года палестинская группировка «Хамас» совершила нападение на южные районы Израиля. После этого израильская армия начала военную операцию против «Хамаса» и вошла в сектор Газа. В день трехлетней годовщины со дня начала этих событий многие международные СМИ пытаются понять причины и последствия трагических событий, которые привели к гибели десятков тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Тель-Авиве

Фото: Avi Ohayon / Reuters Протестующие в Тель-Авиве

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Три года спустя 7 октября все еще не ушло для израильтян в прошлое

Три года назад утром 7 октября Израиль проснулся и увидел то, что трудно было вообразить. Три года спустя возникает соблазн думать о событиях 7 октября как о мрачном событии, которое стало частью прошлого. Но у израильтян так и не появилось возможности оставить его там.

Война, начавшаяся тем утром, еще не завершена. «Хамас» не разоружен окончательно, его будущее в Газе остается неурегулированным, и остаются без ответов вопросы о том, кто будет управлять Газой и что позволит не допустить нового 7 октября. За пределами Газы угрозу по-прежнему представляют Иран и его прокси, и Израиль продолжает противостоять региону, в котором вероятность новой войны никогда не исчезает.

Как три года войны Израиля изменили Газу

Война отразилась на жизни примерно 2 млн человек. Многократные перемещения и приказы об эвакуации лишили семьи и целые сообщества привычного уклада жизни, а число погибших палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы, превысило 74 245 человек. Годы войны привели к краху систем образования, здравоохранения и экономики. При этом доступ к продовольствию, воде, жилью и другим предметам первой необходимости превратился в ежедневную борьбу за выживание.

До войны «Хамас» управлял сектором Газа с 2007 года, руководя гражданской администрацией и службами безопасности. Война нарушила эту систему, в результате чего гражданская администрация сектора оказалась в крайне ослабленном состоянии. В июле «Хамас» объявил о намерении передать административные полномочия Национальному комитету по управлению сектором Газа (NCAG) — палестинскому технократическому органу, созданному в рамках плана послевоенного урегулирования. Однако этот процесс пока не завершился.

Большая часть мира видит трагедию в Газе. Многие израильтяне, травмированные событиями 7 октября, видят лишь угрозу

7 октября 2023 года боевики под руководством «Хамаса» убили на юге Израиля около 1,2 тыс. человек и захватили в заложники еще 251 человека. Это привело к разрушительной войне и в конечном счете к хрупкому перемирию. Спустя три года визит в населенные пункты, подвергшиеся нападению в тот день, показал: многим жителям пока слишком трудно воспринимать палестинцев, живущих по соседству, иначе как угрозу.

Во всем мире царят шок и осуждение в связи с тем, как Израиль вел войну, а также с тем, что спустя год после прекращения огня сектор Газа по-прежнему лежит в руинах и отрезан от остального мира. Однако для многих израильтян сочувствие к ним по-прежнему немыслимо — слишком свежи еще воспоминания о пережитом. Израильские СМИ крайне скупо освещают жизнь палестинцев в Газе, и израильтяне почти никогда не слышат их голосов, если только сами не зададутся целью их услышать.

В Сдероте, городе недалеко от Газы, израильское общество значительно сместилось вправо

Спустя три года после теракта 7 октября 2023 года в наиболее пострадавшем от терактов районе Израиля, известном как «конверт Газы» (приграничная зона сектора Газа.— “Ъ”), места для мира больше нет. Это особенно заметно в Сдероте, расположенном недалеко от анклава.

Гиват-Коби — это холм, расположенный менее чем в 1 км от Газы. Это самая высокая точка на окраине Сдерота, где в день резни 7 октября 2023 года погибли 53 человека. Три года спустя это место стало популярным объектом мрачного военного туризма. Здесь есть автоматы с напитками, скамейки и бинокли, закрепленные на земле, которые позволяют наблюдать за севером Газы всего за 5 шекелей, или около одного €1.

Лимор вставляет монетку. Она пришла со своими племянницей и племянником четырех и семи лет, чтобы «порадоваться», как говорит она сама, смеясь, полному разрушению анклава. Это очевидно шокирующие, достойные осуждения замечания, которые все больше и больше израильтян не стесняются произносить.

«Мне хочется только плакать и плакать»: травма выживших 7 октября спустя три года после нападений

Израильские общины, потрясенные устроенной «Хамасом» бойней, разрываются между необходимостью восстанавливать свои жизни и памятью о погибших друзьях и родных.

Кит Сигель провел многие долгие часы в заложниках у «Хамаса» в Газе и снова и снова вспоминает все подробности случившегося после 7 октября 2023 года. На протяжении 484 дней он вспоминал каждое место, где его держали, даты перемещения из одного места в другое, каждое избиение или унижение, которому подвергали его или которому он был свидетелем. Он старался сохранить данные, которые могли бы помочь израильским военным найти других заложников после его освобождения. Это помогало ему не терять счет дням и сохранять возможность рассказать родным, что с ним происходило. Сейчас его тело на свободе, а он по-прежнему не может освободиться от этих воспоминаний. «Я веду какую-то двойную жизнь,— рассказал он в интервью в Тель-Авиве.— Какое-то время я здесь, какое-то — как будто в Газе. Очень сложно словами объяснить это». Его жена Авива, которая тоже была в числе заложников, говорит, что с приближением очередной годовщины она осознала, насколько еще свежи раны. «Подготовка к годовщине принесла очень много боли,— говорит она.— В последние пару недель мне хочется только плакать и плакать»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху категорически отказывается создавать независимую государственную комиссию для проведения расследования. Критики говорят, что он боится, что она вскроет его собственные ошибки. Сразу после нападений мало кто в Израиле и за его пределами ожидал, что он долго продержится у власти, тем более что коалиционные правительства в Израиле прежде редко выдерживали полный срок. Нетаньяху годами продвигал политику, исходя из идеи, что «Хамас» «держится» в Газе за неприступными рубежами укреплений. Все командовавшие в тот день представители силовых структур покинули свои посты, однако сам Нетаньяху и три года спустя остается у власти, успешно отразив все требования об отставке.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик