Штольни Сокольих гор в Самаре достались петербургскому «ТекФорс Инжинирингу»

Торги по продаже имущества обанкротившегося ООО «Горный холод», включая штольни Сокольих гор на Красной Глинке, выиграло петербургское ООО «ТекФорс Инжиниринг». С победителем заключен договор купли-продажи на 98,5 млн рублей, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на конкурсного управляющего компании.

ООО «Горный холод» принадлежит ООО «Управляющая компания холдинга „Волгопромгаз“», которое инициировало банкротство предприятия в 2022 году. Размер требований заявителя составлял 6,6 млн рублей. Крупнейшим кредитором компании является АО АКБ «Газбанк», которому «Горный холод» должен 93,3 млн рублей.

Задолженность перед банком образовалась по кредитным договорам, заключенным с ООО «Данко» в 2010 и 2014 годах. Обеспечением обязательств заемщика выступало имущество «Горного холода».

В 2024 году весь комплекс, помимо штолен включающий несколько зданий, котельную и железнодорожную платформу, выставляли на продажу за 150 млн рублей. Тогда собственник предлагал использовать штольни для размещения майнинговой фермы, указывая на наличие выделенной электрической мощности в 1200 МВт.

Как новый собственник распорядится приобретенным имуществом, пока неизвестно. На момент публикации «Волга Ньюс» не получил ответа от «ТекФорс Инжиниринга» на запрос.

«ТекФорс Инжиниринг» специализируется на создании и модернизации IT-инфраструктуры, разработке программного обеспечения и AV-инфраструктуры. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и имеет филиалы в Самаре и Москве.

Совладельцами организации в равных долях являются Владимир Макаров и Станислав Соколов. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 12,9 млн рублей. На балансе «ТекФорс Инжиниринга» числятся активы на 745 млн рублей.

Матвей Николаев