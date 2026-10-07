Глава ЕК осудила атаки на гражданские суда в Черном море

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданские суда в Черном море. По ее словам, ситуация в акватории вызывает серьезную обеспокоенность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

«Мишенями становятся коммерческие суда — и невинные экипажи, — причем жизни уже потеряны в море»,— заявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по Reuters).

Накануне морские дроны ударили по танкеру «Афрамакс Рио» у берегов Сочи в Черном море. На борту находились 23 гражданина Индии. Обошлось без пострадавших, однако на танкере начался пожар. Сегодня утром Минтранс сообщил о ликвидации возгорания. По данным ведомства, утечки нефти в море не произошло.

Кроме того, в тот же день 6 октября под удар морских и воздушных дронов попали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно судно затонуло, экипаж второго эвакуировали. 5 октября у побережья Румынии в Черном море после пожара затонуло турецкое грузовое судно Royand Mammadov. Два человека погибли, еще 11 пострадали. Причины пожара официально не раскрывали.