Глава ЕК осудила атаки на гражданские суда в Черном море
Фон дер Ляйен: атаки на гражданские суда в Черном море неприемлемы
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданские суда в Черном море. По ее словам, ситуация в акватории вызывает серьезную обеспокоенность.
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
«Мишенями становятся коммерческие суда — и невинные экипажи, — причем жизни уже потеряны в море»,— заявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по Reuters).
Накануне морские дроны ударили по танкеру «Афрамакс Рио» у берегов Сочи в Черном море. На борту находились 23 гражданина Индии. Обошлось без пострадавших, однако на танкере начался пожар. Сегодня утром Минтранс сообщил о ликвидации возгорания. По данным ведомства, утечки нефти в море не произошло.
Кроме того, в тот же день 6 октября под удар морских и воздушных дронов попали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно судно затонуло, экипаж второго эвакуировали. 5 октября у побережья Румынии в Черном море после пожара затонуло турецкое грузовое судно Royand Mammadov. Два человека погибли, еще 11 пострадали. Причины пожара официально не раскрывали.
В заявленных мерах Евросоюза сочетаются поддержка экспорта украинской сельхозпродукции по альтернативным маршрутам и содействие созданию зернохранилищ внутри Украины. Однако такие логистические цепочки не способны полноценно заменить морские перевозки, поэтому безопасность судоходства остается критичной для сохранения прежних объемов вывоза.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала инициативы по введению моратория на атаки в Черном море. Практическую защиту судов осложняет несовершенство технических средств: МВД Румынии сообщало, что система отслеживания морских дронов SCOMAR не подходит для противодействия украинским безэкипажным катерам, поскольку создавалась для другой категории целей.