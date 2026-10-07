«Куда уместнее взять немного денег у семьи и друзей»
Яна Лубнина — о новом подходе к инвестициям в стартапы
07.10.2026, 13:36
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Стартапы отказываются от больших венчурных инвестиций в пользу денег от близких. «Банк лучших друзей» — так это явление назвал Business Insider, который рассказал несколько показательных историй.
Кэтрин Нейлор Пуллман создала сообщество Our Third Place для женщин из медиа. Началось с ужинов: сначала раз в месяц, потом каждую неделю. Сегодня оно действует в 40 городах, своеобразный клуб насчитывает 1,8 тыс. участниц, а для самой создательницы сообщества это стало полноценной работой. Кэтрин сознательно отказалась от участия крупных инвесторов — стоит взять у них миллионы, и они потребуют миллионы участников сообщества. Но такие проекты масштабируются совсем другими темпами, так что куда уместнее взять немного денег на старт у семьи и друзей.
Такой метод финансирования проектов получил название seed-strapping — он подразумевает привлечение небольшого стартового капитала, отказ от новых раундов и дальнейший рост только за счет выручки.
Почему это стало популярнее? По данным PitchBook, число венчурных сделок в мире упало с более чем 17 тыс. в первом квартале 2022 года до примерно 8,5 тыс. во втором квартале 2026-го. Общая сумма рекордная, но ее обеспечивают гигантские сделки с OpenAI, Anthropic и SpaceXAI. ИИ-стартапы получают минимум половину венчурных денег, а в начале 2026 года доля доходила до 80%.
Инвесторы говорят, что денег хватает и на старт, и на, образно говоря, «полет на Луну», а вот дать следующие пару миллионов — желающих может быть меньше.
41% американских стартапов, получивших стартовый раунд в 2022 году, больше ничего не привлекали. Из получивших его в 2018-м около половины дошли до раунда «A» за три года, из получивших в 2022-м к 2025 году — меньше трети.
Для многих это выбор. Основательница бренда натуральной косметики Esker Beauty Шаннон Дэвенпорт около четырех лет развивала компанию на свои деньги. Когда пришла к венчурным фондам, оказалось, что их взгляд на ее рынок расходится с тем, что она знает о своих клиентах. Теперь компания приближается к прибыльности, в штате три человека и ИИ-агент, который подрабатывает личным помощником.