«Куда уместнее взять немного денег у семьи и друзей»

Кэтрин Нейлор Пуллман создала сообщество Our Third Place для женщин из медиа. Началось с ужинов: сначала раз в месяц, потом каждую неделю. Сегодня оно действует в 40 городах, своеобразный клуб насчитывает 1,8 тыс. участниц, а для самой создательницы сообщества это стало полноценной работой. Кэтрин сознательно отказалась от участия крупных инвесторов — стоит взять у них миллионы, и они потребуют миллионы участников сообщества. Но такие проекты масштабируются совсем другими темпами, так что куда уместнее взять немного денег на старт у семьи и друзей.