«Не умел ничего делать наполовину»
Павел Шинский — об истории Nike
07.10.2026, 13:26
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Билл Бауэрман не умел ничего делать наполовину. Он был тренером по легкой атлетике в университете Орегона и вывел три десятка студентов на Олимпийские игры. Фил Найт тоже был тем еще перфекционистом. Он поступил в университет Орегона, чтобы заниматься у Бауэрмана и стать чемпионом, но основной специальностью выбрал экономику. Изучал её так, что его пригласили в аспирантуру Стэнфорда. В итоге вместо спорта получился бизнес.
Тренер и его воспитанник занялись импортом кроссовок из Японии, но идеала там не нашли, поэтому пришлось делать обувь самим. В 1966 году Фил и Билл сняли мастерскую в Санта-Монике и начали шить кроссовки с нейлоновым верхом — удобная новинка по тем временам. Пять лет спустя у их фирмы появилось новое имя в честь греческой богини Победы, Nike, узнаваемый логотип и миллионный оборот.
Ради бизнеса Найту пришлось отказаться от места доцента в университете, но он не жалел. Наполовину ничего не вышло и здесь: свой идеальный проект он все-таки воплотил.