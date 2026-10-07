Билл Бауэрман не умел ничего делать наполовину. Он был тренером по легкой атлетике в университете Орегона и вывел три десятка студентов на Олимпийские игры. Фил Найт тоже был тем еще перфекционистом. Он поступил в университет Орегона, чтобы заниматься у Бауэрмана и стать чемпионом, но основной специальностью выбрал экономику. Изучал её так, что его пригласили в аспирантуру Стэнфорда. В итоге вместо спорта получился бизнес.