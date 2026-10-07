«Граф Орлов построил тут Ванный и Чайный домики и манеж»

По соседству с Шаховскими лежал участок с дачей княгини Натальи Голицыной (прототип «Пиковой дамы», кстати). А позднее поклонник садоводства Прокофий Демидов превратил еще одну часть близлежащих земель в ботанический сад в виде амфитеатра с террасами, спускавшимися к реке. Граф Орлов, брат фаворита Екатерины II, построил тут Ванный и Чайный домики и манеж. И, наконец, в 1826 году участок был продан в Дворцовое ведомство Николаю I, который подарил его супруге Александре Федоровне. Тогда местность стала называться Александрия.