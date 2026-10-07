«Граф Орлов построил тут Ванный и Чайный домики и манеж»
Дмитрий Буткевич — о Нескучном саде
07.10.2026, 15:35
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В разгар золотой осени отправляемся на юго-запад Замоскворечья, в район Якиманка, в Нескучный сад. Один из самых старых парков в Москве. Старше, по-моему, только Аптекарский огород, разбитый еще по инициативе Петра I в начале XVIII века, и регулярный парк Лефортово, ведущий также отсчет от петровского времени, с 1703 года.
История Нескучного фактически началась, когда в 1728 году Заиконоспасский монастырь за три сотни рублей передал «дворовое хоромное строение с деревьями, насаженными на берегу Москвы-реки» князю Никите Трубецкому. Хозяин-затейник устраивал невероятные увеселительные приемы на 500 гостей с фейерверками и оркестрами и лично следил, чтобы никто не заскучал.
А его наследники устроили в парке «воксалы» — модные заведения с музыкой и танцами. Слово происходит от лондонского района Vauxhall, в садах которого устраивали народные гуляния. Единственное здание, сохранившееся с тех времен, а точнее с 1756 года — Охотничий домик.
Нескучным владели после Трубецких Василий Зубов и князь Лев Шаховской. Последний прославился тем, что решил сделать в Москве первое заведение с минеральными водами, обнаружив там источник. Построил ванные помещения. Но потерпел полное фиаско. В архивах нашли примерно такие записи: «в тамошние ванные никто не садился, воды не пили, в галереях не гуляли».
По соседству с Шаховскими лежал участок с дачей княгини Натальи Голицыной (прототип «Пиковой дамы», кстати). А позднее поклонник садоводства Прокофий Демидов превратил еще одну часть близлежащих земель в ботанический сад в виде амфитеатра с террасами, спускавшимися к реке. Граф Орлов, брат фаворита Екатерины II, построил тут Ванный и Чайный домики и манеж. И, наконец, в 1826 году участок был продан в Дворцовое ведомство Николаю I, который подарил его супруге Александре Федоровне. Тогда местность стала называться Александрия.
В 1920-е годы здание императорского дворца превратили в Музей мебели, а потом передали президиуму Академии наук. Из современных историй почему-то сразу вспоминается, как Сергей Капков в бытность московским министром культуры завез, говорили, в парк чуть не 2 тыс. канадских белок. Где они сейчас?