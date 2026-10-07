«Сами прыгали в печь»

Модели F.02 были первыми роботами, которых компания отправила на производство. Они отработали на конвейере BMW в Южной Каролине и помогли выпустить более 30 тыс. кроссоверов. Просто отдать старых роботов на утилизацию на сторону Figure не могла, ведь внутри у каждого уникальные приводы и другие собственные разработки. Разбирать машины вручную тоже не стали. По оценке компании, это заметно отвлекло бы инженеров и задержало выпуск следующей модели F.04.