«Сами прыгали в печь»
Александр Леви — о том, почему старых роботов нельзя просто сдать на утилизацию
07.10.2026, 15:25
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I’ll be back. Компания Figure отправила своих гуманоидных роботов в расплавленную сталь. Причем списанные машины сами прыгали в печь, а один перед погружением показал большой палец, как герой Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор 2».
Модели F.02 были первыми роботами, которых компания отправила на производство. Они отработали на конвейере BMW в Южной Каролине и помогли выпустить более 30 тыс. кроссоверов. Просто отдать старых роботов на утилизацию на сторону Figure не могла, ведь внутри у каждого уникальные приводы и другие собственные разработки. Разбирать машины вручную тоже не стали. По оценке компании, это заметно отвлекло бы инженеров и задержало выпуск следующей модели F.04.
Глава Figure Бретт Эдкок попросил помощи у пользователей социальной сети. Среди прочих вариантов оказалось предложение от Арнольда Шварценеггера расплавить роботов. Идея понравилась представителям компании, и они даже привлекли актера к участию.
Правда, найти подходящую печь сходу оказалось трудно. Предприятия в США и Мексике отказались принимать роботов с литий-ионными батареями из-за угрозы взрыва. Согласие дал завод в финском городе Иматра.
К прыжку гуманоидов готовили заранее. В кампусе в Сан-Хосе роботы спрыгивали со второго этажа на надувные подушки. Для обучения ИИ-модели использовали движения каскадеров. Симуляция должна была направить машины точно в печь на заводе, которого разработчики прежде даже не видели.
На саму утилизацию команде выделили 24 часа и шесть подходов плавления. Полученный металл отправили в США, чтобы сделать из него коллекционные копии голов F.02. Копию в масштабе 1:3 можно купить за $500, а вариант покрупнее, в масштабе 2:3, обойдется в $1900.