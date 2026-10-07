В зоопарке Екатеринбурга умер 19-летний лев Эрни

Африканский лев Эрни умер в зоопарке Екатеринбурга в возрасте 19 лет. В пресс-службе зоопарка отметили, что его можно считать долгожителем: в неволе этот вид львов в среднем живет около 14-16 лет, а в дикой природе — 10-12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрни

Фото: Екатеринбургский зоопарк Эрни

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Смерть животного стала утратой для всех сотрудников Екатеринбургского зоопарка. «Его быстро полюбили как сотрудники отдела хищных и мелких млекопитающих, так и посетители. У него был пронзительный взгляд, которым он словно гипнотизировал. Каждое утро Эрни встречал посетителей зоопарка грозным рыком»,— сказано в сообщении.

Эрни родился в 2007 году. Львенком он попал в передвижной цирк, который гастролировал по России, затем его продали в зоопарк. В Екатеринбурге он стал отцом 16 котят от разных львиц. Последняя из них, Эмма, научила его заботиться о потомстве. При этом однажды от него родилось сразу пятеро львят — сейчас они находятся в зоопарках в других регионах.

Ирина Пичурина