Сбербанк даст 150 млн в кредит белгородскому водоканалу на зарплаты и налоги

Государственное предприятие «Белгородский областной водоканал» вновь возьмет кредит у Сбербанка. Договор на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 150 млн руб. будет заключен по начальной цене — 177,5 млн руб. Средства планируется направить на финансирование производственной деятельности, погашение задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, аренду и текущий ремонт, а также выплату зарплат, вознаграждений и премий сотрудникам. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В соответствии с проектом договора процентная ставка по кредиту должна быть плавающей. С даты первой выдачи средств по 31 декабря 2026 года она устанавливается в размере ключевой ставки Банка России плюс 3,1 процентного пункта. С 1 января 2027 года размер ставки определяется как ключевая ставка плюс переменная маржа. Полное погашение кредита предусматривается 4 октября 2027 года.

В октябре 2025 года «Белгородский областной водоканал» уже проводил закупку на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 140 млн руб. Начальная цена договора составляла 174,7 млн руб. Деньги также планировали направить на текущие расходы предприятия, погашение долгов, аренду, ремонт и выплату зарплат. По данным портала госзакупок, победителем закупки стал Сбербанк, который был единственным участником. Договор с ним заключили по начальной цене.

Также в июле этого года «Ъ-Черноземье» стало известно, что Сбербанк откроет для Белгородской области возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Мария Свиридова