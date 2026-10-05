«Белгородский областной водоканал» ищет банк для кредита на 150 млн рублей

Государственное предприятие «Белгородский областной водоканал» ищет банк для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 150 млн руб. Торги проходят в форме закупки у единственного поставщика. Начальная цена договора составляет 177,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно проекту договора, процентная ставка — плавающая. Дата полного погашения кредита — 4 октября 2027 года. С даты первой выдачи кредита по 31 декабря 2026 года она устанавливается в размере ключевой ставки Банка России плюс 3,1% годовых. С 1 января 2027 года размер ставки определяется как ключевая ставка плюс переменная маржа. В документации не указано, для каких именно целей открывается возобновляемая кредитная линия.

Договор будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

В октябре 2025 года «Белгородский областной водоканал» уже объявлял закупку для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 140 млн руб. Начальная цена договора составляла 174,7 млн руб. Привлеченные средства предприятию требовались для поддержания текущей деятельности, погашения долгов, арендных и ремонтных расходов, а также для выплаты заработной платы сотрудникам. По данным госзакупок, тогда победителем торгов признали Сбербанк, ставший единственным участником закупки. Контракт с ним заключили по начальной стоимости.

Кабира Гасанова