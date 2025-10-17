Белгородский водоканал хочет открыть кредитную линию на 140 млн рублей

Госпредприятие «Белгородский областной водоканал» ищет банк для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 140 млн руб. Торги проходят в форме закупки у единственного поставщика. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена договора составляет 174,7 млн руб. Согласно документации, процентная ставка — плавающая. Открытие кредитной линии необходимо организации для продолжения деятельности, погашения существующей задолженности, расходов по аренде и ремонту, а также выплат зарплаты работникам и отчислениям в фонд оплаты труда.

Договор будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

В середине сентября администрация Старооскольского горокруга Белгородской области начала поиск банка для открытия кредитной линии с лимитом 400 млн руб. В итоге подряд получил ВТБ, снизивший начальную цену договора со 164 млн до 157,7 млн руб.

Кабира Гасанова