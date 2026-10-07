В Татарстане восстановили движение по дороге Казань — Шемордан после обрушения

Движение транспорта на дороге Казань — Шемордан в Татарстане восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД МВД по республике.

Переход обрушился на 19-м км трассы в Пестречинском районе Татарстана накануне. ЧП произошло из-за грузовика FAM с поднятым кузовом. Автомобиль задел им пролет перехода, после чего тот обрушился. Пострадали водитель и пассажир грузовика. По факту инцидента организована проверка.