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Два человека пострадали при обрушении надземного перехода на дорогу в Татарстане

В Татарстане на дороге Казань — Шемордан обрушился надземный пешеходный переход. Два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по республике.

Мост обрушился вблизи села Кощакового в Пестречинском районе. По данным Госавтоинспекции Татарстана, инцидент произошел из-за грузовика FAM, который ехал с поднятым кузовом. Автомобиль задел им пролет надземного пешеходного перехода, из-за чего произошло обрушение.

В Минздраве Татарстана уточнили, что пострадали водитель и пассажир грузовика. Пассажир от госпитализации отказался, а водителя увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура Пестречинского района организовала проверку.

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