Югорчанина будут судить в Екатеринбурге за два убийства в 1993 году

В Екатеринбурге под суд отправили 64-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), который обвиняется в совершении двух убийств в 1993 году, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Его будут судить по ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц) — УК РФ на тот момент еще не был принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что первый инцидент произошел в феврале на почве личной неприязни. По информации областной прокуратуры, обвиняемый вместе со своим знакомым возле входа в дом сторожа у садовых участков в Чкаловском районе пил спиртное. Из-за ссоры он несколько раз ударил знакомого, а потом задушил электропроводом. Тело обнаружили весной 1993 года в щели теплотрассы неподалеку от садового товарищества на ул. Дагестанская.

В августе обвиняемый находился в квартире на ул. Владивостокская со своей 28-летней знакомой. Вечером он, будучи пьяным, ее избил, затем задушил поясом от халата. Тело позднее нашли у одного из домов на той же улице.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет СКР и полиция установили, что эти преступления мог совершить один и тот же человек. После анализа материалов уголовных дел и отработки версий было установлено местонахождение возможного фигуранта. Сейчас он заключен под стражу. «Оперативное сопровождение расследования по данному уголовному делу осуществляли сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка. Задержание фигуранта было проведено оперативниками в поселке одного из соседних регионов УрФО. После этого задержанный был доставлен в Екатеринбург и передан нашим коллегам из СКР для проведения с ним необходимых следственных действий»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина