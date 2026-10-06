Бывшего главу разведки ФРГ задержали по подозрению в шпионаже
В Германии задержан бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг. Его подозревают в госизмене и шпионаже, сообщают Bild и Tagesschau. По делу проходит еще один высокопоставленный сотрудник BND — Манфред Д. Он возглавлял аппарат Августа Ханнинга и подозревается в пособничестве покушению на госизмену и шпионаж.
Бывший глава Федеральной разведывательной службы Август Ханнинг
Фото: Michael Kappeler / dpa / AP
По версии следствия, после ухода с поста главы спецслужбы в 2005 году Август Ханнинг продолжал получать от Манфреда Д. секретные документы BND. Они, в частности, содержали сведения об иранской ядерной программе и российской армии. Сейчас следователи проверяют версию о том, что однажды господин Ханнинг привлек полученную информацию к подготовке аналитического материала для иностранной разведки. В другом случае он мог использовать данные при общении с иностранным агентом.
Август Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год. Манфред Д. оставался сотрудником разведки до весны 2026 года. Bild пишет, что на них вышли при расследовании дела о похищении детей предпринимательницы Кристины Блок. При обысках в доме и офисах у господина Ханнинга обнаружили электронный носитель с документами BND. Изъятые материалы передали федеральным властям, а в мае текущего года Генпрокуратура Германии начала изучение утечки.
Ключевой канал доступа к секретным материалам для бывшего руководителя в такой схеме — не сохранение формальных полномочий, а передача сведений сотрудником, который продолжает работать в спецслужбе. Например, в декабре 2022 года сотрудника BND подозревали в передаче российской разведке сведений, полученных при исполнении служебных обязанностей. По данным СМИ, он работал в аналитическом подразделении и имел доступ к записям переговоров с Агентством национальной безопасности США и Центром правительственной связи Великобритании.
Публичное описание подобных дел ограничено не только процессуальными причинами. Глава BND Бруно Каль в декабре 2022 года заявлял, что каждая раскрытая деталь расследования может дать противнику преимущество и позволить нанести ущерб Германии. Поэтому наличие носителя с документами само по себе фиксирует канал обращения секретных материалов, но не раскрывает, какие именно сведения могли быть переданы иностранной стороне и как их использовали.