Бывшего главу разведки ФРГ задержали по подозрению в шпионаже

В Германии задержан бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг. Его подозревают в госизмене и шпионаже, сообщают Bild и Tagesschau. По делу проходит еще один высокопоставленный сотрудник BND — Манфред Д. Он возглавлял аппарат Августа Ханнинга и подозревается в пособничестве покушению на госизмену и шпионаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Федеральной разведывательной службы Август Ханнинг

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP Бывший глава Федеральной разведывательной службы Август Ханнинг

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP

По версии следствия, после ухода с поста главы спецслужбы в 2005 году Август Ханнинг продолжал получать от Манфреда Д. секретные документы BND. Они, в частности, содержали сведения об иранской ядерной программе и российской армии. Сейчас следователи проверяют версию о том, что однажды господин Ханнинг привлек полученную информацию к подготовке аналитического материала для иностранной разведки. В другом случае он мог использовать данные при общении с иностранным агентом.

Август Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год. Манфред Д. оставался сотрудником разведки до весны 2026 года. Bild пишет, что на них вышли при расследовании дела о похищении детей предпринимательницы Кристины Блок. При обысках в доме и офисах у господина Ханнинга обнаружили электронный носитель с документами BND. Изъятые материалы передали федеральным властям, а в мае текущего года Генпрокуратура Германии начала изучение утечки.