Крайсуд утвердил приговор фигурантке дела о мошенничестве при продаже турпутевок

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Анапского городского суда Александре Высотиной, осужденной по делу о мошенничестве при продаже туристических путевок. Она признана виновной по 24 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Общий ущерб потерпевшим составил 9,74 млн руб.

По данным суда, с ноября 2019 года по август 2023 года Высотина представлялась менеджером известных туроператоров и через подконтрольные ей юридические лица принимала от граждан деньги за туристические путевки. Получив оплату, она не бронировала туры и не исполняла обязательства перед клиентами, а деньги использовала по своему усмотрению. Для сокрытия мошенничества потерпевшим выдавались фиктивные квитанции об оплате и договоры. Ранее женщина уже была судима по статьям о мошенничестве.

В суде Высотина полностью признала вину и частично возместила ущерб. Анапский городской суд назначил ей шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал 8,77 млн руб. в счет возмещения материального ущерба. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания и оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков