Вас здесь не стояло
Почему в мире растут протесты против строительства дата-центров
С начала года только в США протесты местных жителей против строительства крупных дата-центров (центры обработки информации, ЦОД) привели к тому, что было отменено или отложено возведение более 75 таких объектов на общую сумму около $130 млрд. Все чаще выступают против строительства крупных объектов жители различных районов Европы, Азии и Африки. В чем причина недовольства и как власти реагируют на протесты — читайте в подборке “Ъ”.
Акция протеста против строительства дата-центра в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США)
Фото: Susan Montoya Bryan / AP
История вопроса
- Бум строительства новейших дата-центров многие эксперты связывают с выходом нашумевшего чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года. Это событие привело к резкому росту интереса к технологиям искусственного интеллекта — как среди общественности, так и инвесторов.
- Начиная с 2023 года все больше высокотехнологичных компаний стали создавать крупные ЦОД, способные обрабатывать гигантские объемы информации и обслуживать современные ИИ-платформы.
- Ведущие технологические корпорации Oracle, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google, Amazon и Microsoft выделили на создание новых дата-центров более $750 млрд.
- К июню 2025 года во всем мире с учетом ранее построенных центров насчитывалось 1244 только крупных «гипер-ЦОД» (мощность от 50 МВт и выше), 40% из которых находится на территории США.
- По итогам первого квартала 2026 года во всем мире насчитывается около 12,3 тыс. дата-центров.
Кто, где, когда
Первые протесты местных жителей в США и Европе против дата-центров начались еще до нынешнего бума ИИ — в середине 2010-х годов. Начиная с 2023 года, когда создание новейших ЦОД заметно ускорилось, активизировались и протесты.
Акция протеста против строительства дата-центра в США
Фото: Susan Montoya Bryan / AP
США
- В июле 2023 года в штате Орегон состоялась первая крупная акция протеста против строительства дата-центра мощностью 10 МВт и стоимостью около $100 млн. Благодаря массовому освещению в местных СМИ и активному поведению местных жителей план по строительству объекта был отменен.
- В 2024–2025 годах протесты против строительства ЦОД прошли в Калифорнии, Техасе, Виргинии, Индиане, Миссури, Аризоне, Орегоне. В одних случаях протесты результата не принесли, в других — местным жителям и экологам удалось добиться остановки или отмены строительства.
- 18 июля 2026 года в США состоялась общенациональная акция протеста против строительства новых ЦОД — в 42 штатах страны прошли 142 демонстрации.
Латинская Америка
- В мае 2024 года первые акции протеста прошли в Чили. Местные жители выступили против постройки ЦОД корпорациями Google и Microsoft.
- В августе 2024 года состоялись демонстрации в Уругвае.
Европа
- В мае 2024 года протесты против строительства дата-центров начались в Испании. Жители нескольких провинций выступили против выделения земель и сооружения крупных объектов в своих общинах.
- В сентябре 2024 года жители французского Марселя и окрестных населенных пунктов провели акцию протеста и пресс-конференцию против планов по созданию мега-ЦОД в их коммунах.
- C 2024 года в Европе возникло несколько общественных объединений, которые обсуждают проблемы, связанные с созданием новых дата-центров, рассказывают об акциях протеста, дают юридические советы местным жителям.
- Летом 2026 года серьезное недовольство планами постройки новых крупных объектов выразили жители Шотландии.
Дата-центр в Лоуэлле (штат Массачусетс, США)
Фото: Brian Snyder / Reuters
Азия
- В феврале 2026 года жители малайзийского города Геланг-Патаха провели первую в Малайзии крупную акцию протеста против строительства центра обработки данных. Они протестовали против сильного пылевого загрязнения и потенциальной нехватки воды. Объект строится китайской компанией Zdata Technologies.
- В июле 2026 года жители другого малайзийского города Кота-Дамансара подали сотни возражений против планов строительства ЦОД рядом с местным лесом, вынудив застройщика отказаться от проекта.
- 6 августа в индийском городе Вишакхапатнам с населением около 2 млн человек прошел марш протеста против проекта строительства дата-центра Google. Держа в руках транспаранты «Мы не можем пить данные», местные жители привлекли внимание к острой нехватке воды и перегрузке муниципальных водохранилищ.
- В июле 2026 года жители филиппинского города Отон и фермеры окрестных деревень в ходе публичных слушаний выступили против проекта новейшего ИИ-дата-центра мощностью 50 мегаватт. 21 июля местный городской совет получил список возражений из 290 пунктов и спустя несколько дней сообщил, что застройщик отозвал свою заявку.
Африка
- В июле Южноафриканский институт по изучению и защите окружающей среды (SAFCEI) призвал остановить запланированное строительство двух ЦОД в окрестностях Кейптауна. По словам экологов, эти крупные объекты не только нарушат традиционный уклад местных жителей, но и потребуют для своей работы огромные объемы электроэнергии, тогда как местные сообщества регулярно страдают от блэкаутов, вызванных и без того перегруженной инфраструктурой. Несмотря на протесты экологов и местных жителей, власти одобрили строительство двух ЦОД. Дискуссии по этому вопросу продолжаются.
Какие претензии
- В США больше всего недовольства у местных жителей вызывает то, что строительство дата-центров в отдаленных районах нарушает привычный уклад жизни, меняет ландшафт, вредит экологии. Многим людям не нравится, что в тихих местах начинается масштабная стройка, в результате которой рядом с их участками появляется крупный промышленный проект, обрастающий соответствующей инфраструктурой.
- В Европе недовольство часто вызывает то, что крупные дата-центры потребляют много электроэнергии, перегружая местные сети. Кроме того, европейцам не нравится шум и грязь от строек, а также вред окружающей среде от тепловых и парниковых выбросов в результате работы строительной техники и самих дата-центров.
- В Латинской Америке и Азии озабоченность часто возникает из-за того, что многие строящиеся там дата-центры работают на водяном охлаждении, тогда как в бедных районах у жителей наблюдается острая нехватка воды – это особенно критично в жарком климате. Кроме того, критики строительства часто упрекают местные власти в быстрой выдаче разрешений на строительство дата-центров, тогда как до ремонта уже имеющейся инфраструктуры у властей часто не доходят руки.
Что дальше
- Только в 2025 году в США из-за протестов было отменено строительство примерно 40 крупных ЦОД на общую сумму около $156 млрд.
- На фоне растущего недовольства в некоторых штатах ввели мораторий на строительство новых ЦОД (Нью-Йорк, Орегон), а в других — власти ужесточили требования к постройке и информированию местного населения (Пенсильвания, Калифорния, Виргиния).
- Растущие протесты в ЕС стали настолько массовыми, что на них обратили внимание не только местные власти и СМИ, но и центральные власти. В мае 2026 года более 30 депутатов Европарламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием ужесточить требования к технологическим корпорациям, планирующим возведение новых ЦОД. Парламентарии потребовали большей прозрачности в проектной документации и заблаговременного информирования общественности.
- В США протесты против ЦОД стали частью политической повестки. 25 августа были опубликованы результаты социологического опроса, проведенного Университетом Техаса. Согласно ему, 74% опрошенных членов и сторонников Демократической партии выступают против постройки новых ЦОД. С ними согласны 54% независимых избирателей, а также 43% членов и сторонников Республиканской партии.
- По мнению политологов, опрошенных The New York Times, протесты против строительства дата-центров станут одной из тем промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.