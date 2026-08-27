Вас здесь не стояло

С начала года только в США протесты местных жителей против строительства крупных дата-центров (центры обработки информации, ЦОД) привели к тому, что было отменено или отложено возведение более 75 таких объектов на общую сумму около $130 млрд. Все чаще выступают против строительства крупных объектов жители различных районов Европы, Азии и Африки. В чем причина недовольства и как власти реагируют на протесты — читайте в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста против строительства дата-центра в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США)

Фото: Susan Montoya Bryan / AP Акция протеста против строительства дата-центра в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США)

Фото: Susan Montoya Bryan / AP

История вопроса Бум строительства новейших дата-центров многие эксперты связывают с выходом нашумевшего чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года. Это событие привело к резкому росту интереса к технологиям искусственного интеллекта — как среди общественности, так и инвесторов.

Начиная с 2023 года все больше высокотехнологичных компаний стали создавать крупные ЦОД, способные обрабатывать гигантские объемы информации и обслуживать современные ИИ-платформы.

Ведущие технологические корпорации Oracle, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google, Amazon и Microsoft выделили на создание новых дата-центров более $750 млрд.

К июню 2025 года во всем мире с учетом ранее построенных центров насчитывалось 1244 только крупных «гипер-ЦОД» (мощность от 50 МВт и выше), 40% из которых находится на территории США.

По итогам первого квартала 2026 года во всем мире насчитывается около 12,3 тыс. дата-центров.

Кто, где, когда Первые протесты местных жителей в США и Европе против дата-центров начались еще до нынешнего бума ИИ — в середине 2010-х годов. Начиная с 2023 года, когда создание новейших ЦОД заметно ускорилось, активизировались и протесты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста против строительства дата-центра в США

Фото: Susan Montoya Bryan / AP Акция протеста против строительства дата-центра в США

Фото: Susan Montoya Bryan / AP США В июле 2023 года в штате Орегон состоялась первая крупная акция протеста против строительства дата-центра мощностью 10 МВт и стоимостью около $100 млн. Благодаря массовому освещению в местных СМИ и активному поведению местных жителей план по строительству объекта был отменен.

состоялась первая крупная акция протеста против строительства дата-центра мощностью 10 МВт и стоимостью около $100 млн. Благодаря массовому освещению в местных СМИ и активному поведению местных жителей план по строительству объекта был отменен. В 2024–2025 годах протесты против строительства ЦОД прошли в Калифорнии, Техасе, Виргинии, Индиане, Миссури, Аризоне, Орегоне. В одних случаях протесты результата не принесли, в других — местным жителям и экологам удалось добиться остановки или отмены строительства.

В одних случаях протесты результата не принесли, в других — местным жителям и экологам удалось добиться остановки или отмены строительства. 18 июля 2026 года в США состоялась общенациональная акция протеста против строительства новых ЦОД — в 42 штатах страны прошли 142 демонстрации. Латинская Америка В мае 2024 года первые акции протеста прошли в Чили. Местные жители выступили против постройки ЦОД корпорациями Google и Microsoft.

Местные жители выступили против постройки ЦОД корпорациями Google и Microsoft. В августе 2024 года состоялись демонстрации в Уругвае. Европа В мае 2024 года протесты против строительства дата-центров начались в Испании. Жители нескольких провинций выступили против выделения земель и сооружения крупных объектов в своих общинах.

Жители нескольких провинций выступили против выделения земель и сооружения крупных объектов в своих общинах. В сентябре 2024 года жители французского Марселя и окрестных населенных пунктов провели акцию протеста и пресс-конференцию против планов по созданию мега-ЦОД в их коммунах.

Марселя и окрестных населенных пунктов провели акцию протеста и пресс-конференцию против планов по созданию мега-ЦОД в их коммунах. C 2024 года в Европе возникло несколько общественных объединений, которые обсуждают проблемы, связанные с созданием новых дата-центров, рассказывают об акциях протеста, дают юридические советы местным жителям.

которые обсуждают проблемы, связанные с созданием новых дата-центров, рассказывают об акциях протеста, дают юридические советы местным жителям. Летом 2026 года серьезное недовольство планами постройки новых крупных объектов выразили жители Шотландии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дата-центр в Лоуэлле (штат Массачусетс, США)

Фото: Brian Snyder / Reuters Дата-центр в Лоуэлле (штат Массачусетс, США)

Фото: Brian Snyder / Reuters Азия В феврале 2026 года жители малайзийского города Геланг-Патаха провели первую в Малайзии крупную акцию протеста против строительства центра обработки данных. Они протестовали против сильного пылевого загрязнения и потенциальной нехватки воды. Объект строится китайской компанией Zdata Technologies.

крупную акцию протеста против строительства центра обработки данных. Они протестовали против сильного пылевого загрязнения и потенциальной нехватки воды. Объект строится китайской компанией Zdata Technologies. В июле 2026 года жители другого малайзийского города Кота-Дамансара подали сотни возражений против планов строительства ЦОД рядом с местным лесом, вынудив застройщика отказаться от проекта.

6 августа в индийском городе Вишакхапатнам с населением около 2 млн человек прошел марш протеста против проекта строительства дата-центра Google. Держа в руках транспаранты «Мы не можем пить данные», местные жители привлекли внимание к острой нехватке воды и перегрузке муниципальных водохранилищ.

с населением около 2 млн человек прошел марш протеста против проекта строительства дата-центра Google. Держа в руках транспаранты «Мы не можем пить данные», местные жители привлекли внимание к острой нехватке воды и перегрузке муниципальных водохранилищ. В июле 2026 года жители филиппинского города Отон и фермеры окрестных деревень в ходе публичных слушаний выступили против проекта новейшего ИИ-дата-центра мощностью 50 мегаватт. 21 июля местный городской совет получил список возражений из 290 пунктов и спустя несколько дней сообщил, что застройщик отозвал свою заявку. Африка В июле Южноафриканский институт по изучению и защите окружающей среды (SAFCEI) призвал остановить запланированное строительство двух ЦОД в окрестностях Кейптауна. По словам экологов, эти крупные объекты не только нарушат традиционный уклад местных жителей, но и потребуют для своей работы огромные объемы электроэнергии, тогда как местные сообщества регулярно страдают от блэкаутов, вызванных и без того перегруженной инфраструктурой. Несмотря на протесты экологов и местных жителей, власти одобрили строительство двух ЦОД. Дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Какие претензии В США больше всего недовольства у местных жителей вызывает то, что строительство дата-центров в отдаленных районах нарушает привычный уклад жизни, меняет ландшафт, вредит экологии. Многим людям не нравится, что в тихих местах начинается масштабная стройка, в результате которой рядом с их участками появляется крупный промышленный проект, обрастающий соответствующей инфраструктурой.

В Европе недовольство часто вызывает то, что крупные дата-центры потребляют много электроэнергии, перегружая местные сети. Кроме того, европейцам не нравится шум и грязь от строек, а также вред окружающей среде от тепловых и парниковых выбросов в результате работы строительной техники и самих дата-центров.

В Латинской Америке и Азии озабоченность часто возникает из-за того, что многие строящиеся там дата-центры работают на водяном охлаждении, тогда как в бедных районах у жителей наблюдается острая нехватка воды – это особенно критично в жарком климате. Кроме того, критики строительства часто упрекают местные власти в быстрой выдаче разрешений на строительство дата-центров, тогда как до ремонта уже имеющейся инфраструктуры у властей часто не доходят руки.

Что дальше Только в 2025 году в США из-за протестов было отменено строительство примерно 40 крупных ЦОД на общую сумму около $156 млрд.

строительство примерно 40 крупных ЦОД на общую сумму около $156 млрд. На фоне растущего недовольства в некоторых штатах ввели мораторий на строительство новых ЦОД ( Нью-Йорк, Орегон ), а в других — власти ужесточили требования к постройке и информированию местного населения ( Пенсильвания, Калифорния, Виргиния ).

), а в других — власти ужесточили требования к постройке и информированию местного населения ( ). Растущие протесты в ЕС стали настолько массовыми, что на них обратили внимание не только местные власти и СМИ, но и центральные власти. В мае 2026 года более 30 депутатов Европарламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием ужесточить требования к технологическим корпорациям, планирующим возведение новых ЦОД. Парламентарии потребовали большей прозрачности в проектной документации и заблаговременного информирования общественности.

направили в Еврокомиссию письмо с требованием ужесточить требования к технологическим корпорациям, планирующим возведение новых ЦОД. Парламентарии потребовали большей прозрачности в проектной документации и заблаговременного информирования общественности. В США протесты против ЦОД стали частью политической повестки. 25 августа были опубликованы результаты социологического опроса, проведенного Университетом Техаса. Согласно ему, 74% опрошенных членов и сторонников Демократической партии выступают против постройки новых ЦОД. С ними согласны 54% независимых избирателей, а также 43% членов и сторонников Республиканской партии.

25 августа были опубликованы результаты социологического опроса, проведенного Университетом Техаса. Согласно ему, 74% опрошенных членов и сторонников Демократической партии выступают против постройки новых ЦОД. С ними согласны 54% независимых избирателей, а также 43% членов и сторонников Республиканской партии. По мнению политологов, опрошенных The New York Times, протесты против строительства дата-центров станут одной из тем промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Евгений Хвостик