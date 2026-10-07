Суд рассмотрит требования экс-владельца Первоуральскбанка вернуть ему 23% акций
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск Сергея Юрьева, который требует восстановления его участия в 23,84% уставного капитала Первоуральскбанка, следует из картотеки арбитражных дел. Предварительное заседание по делу прошло 6 октября, перерыв в нем объявлен до 20 октября.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«О восстановлении корпоративного контроля и доли участия Юрьева Сергея Сергеевича в размере 23,84% уставного капитала в Акционерном обществе "Первоуральскбанк"»,— указано в иске.
Для этого истец просит признать за ним право владения на 49,5 тыс. акций банка, а 21,4 тыс. акций списать со счетов Вячеслава Яненко, Михаила Брюханова, Екатерины Коптевой, Анатолия Фаравонова и нескольких компаний: «Каскад», «Бизнес перспектива», «Лайт телеком».
Ответчиками по иску выступают эти владельцы акций, а также регистрирующая фирма «Регистратор-капитал». «Первоуральскбанк» выступает в качестве третьего лица.
Сергей Юрьев подал еще два иска к самому Первоуральскбанку. Один из них — об истребовании документов, информация по содержанию второго иска пока не появилась в картотеке суда.
Сергей Юрьев по данным раскрытия за 2021 год владел 23,84% акций Первоуральскбанка. Михаилу Брюханову принадлежали 21,75%, Дмитрию Ерошоку — 21,38%, Вячеславу Яненко — 15,31%, Максиму Трусову — 14,25%. Сейчас Сергей Юрьев возглавляет московскую коллегию адвокатов «Межрегион».