Суд рассмотрит требования экс-владельца Первоуральскбанка вернуть ему 23% акций

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск Сергея Юрьева, который требует восстановления его участия в 23,84% уставного капитала Первоуральскбанка, следует из картотеки арбитражных дел. Предварительное заседание по делу прошло 6 октября, перерыв в нем объявлен до 20 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«О восстановлении корпоративного контроля и доли участия Юрьева Сергея Сергеевича в размере 23,84% уставного капитала в Акционерном обществе "Первоуральскбанк"»,— указано в иске.

Для этого истец просит признать за ним право владения на 49,5 тыс. акций банка, а 21,4 тыс. акций списать со счетов Вячеслава Яненко, Михаила Брюханова, Екатерины Коптевой, Анатолия Фаравонова и нескольких компаний: «Каскад», «Бизнес перспектива», «Лайт телеком».

Ответчиками по иску выступают эти владельцы акций, а также регистрирующая фирма «Регистратор-капитал». «Первоуральскбанк» выступает в качестве третьего лица.

Сергей Юрьев подал еще два иска к самому Первоуральскбанку. Один из них — об истребовании документов, информация по содержанию второго иска пока не появилась в картотеке суда.

Сергей Юрьев по данным раскрытия за 2021 год владел 23,84% акций Первоуральскбанка. Михаилу Брюханову принадлежали 21,75%, Дмитрию Ерошоку — 21,38%, Вячеславу Яненко — 15,31%, Максиму Трусову — 14,25%. Сейчас Сергей Юрьев возглавляет московскую коллегию адвокатов «Межрегион».

Анна Капустина