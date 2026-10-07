Свердловская киностудия экранизирует сказ «Каменный цветок»

Снять кино по мотивам сказа «Каменный цветок» уральского писателя Павла Бажова планирует Свердловская киностудия. Семейная сказка с одноименным названием была представлена на питчинге в Министерстве культуры РФ, сообщили в пресс-службе киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Свердловская киностудия Фото: Свердловская киностудия Следующая фотография 1 / 2 Фото: Свердловская киностудия Фото: Свердловская киностудия

По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой.

Будущий фильм комиссии презентовали режиссер и соавтор сценария Борис Милованов, продюсер, генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин. Снимать фильм планируется на Урале, а на роли рассматриваются Мила Ершова, Виталий Хаев и Кирилл Зайцев, сыгравший главную роль в фильме «Финист. Первый богатырь».

Прокатом фильма будет заниматься компания «Наше кино». «Совместное производство для нас — продуманная стратегическая история, чтобы фильмы с участием Свердловской киностудии выходили все к большему количеству зрителей. В том числе, за счет коммерческого потенциала этих фильмов мы сможем вкладываться в девелопмент и авторского, и дебютного кино»,— сказал господин Шадрин.

Ирина Пичурина