В Самаре включат сирены

Плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения пройдет в Самаре в пятницу, 9 октября. Ранее мероприятие было запланировано на среду, 7 октября, но сроки изменились, сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В пятницу с 10:43 по местному времени будет кратковременно задействован комплекс оповещения: включат электросирены и громкоговорители. После этого на общедоступных телеканалах и радиостанциях будут транслировать стандартное сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения населения!»

Проверка носит плановый характер. Жителей просят сохранять спокойствие и использовать в качестве источника сведений только официальные каналы информации.

Георгий Портнов