Объемы железнодорожных грузоперевозок в Башкирии увеличились на 3,6%

Объемы перевозок нефти и нефтепродуктов в сентябре составили 1,1 млн т, что на 23,7% превышает прошлогодний уровень (946 тыс. т). Учитывая, что за январь — август погрузка нефти и нефтепродуктов составляла около 8,5 млн т, то по итогам девяти месяцев она достигла 9,6 млн т.