Объемы железнодорожных грузоперевозок в Башкирии увеличились на 3,6%
07.10.2026, 09:02
С января по сентябрь на станциях Куйбышевской железной дороги на территории Башкирии погружено 17,4 млн т грузов. Как сообщает пресс-служба филиала РЖД, по сравнению с таким же периодом прошлого года объемы увеличились на 3,6%.
В сентябре погрузка превысила 2 млн т — это на 14% больше, чем в тот же месяц 2025 года. За месяц объемы увеличились на 25%.
Объемы перевозок нефти и нефтепродуктов в сентябре составили 1,1 млн т, что на 23,7% превышает прошлогодний уровень (946 тыс. т). Учитывая, что за январь — август погрузка нефти и нефтепродуктов составляла около 8,5 млн т, то по итогам девяти месяцев она достигла 9,6 млн т.