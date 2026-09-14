Погрузка на железной дороге в Башкирии за год выросла на 2,3%

В январе—августе этого года на станциях ОАО РЖД в Башкирии погружено 15,4 млн тонн грузов — это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Больше всего погрузили нефти и нефтепродуктов — 8,5 млн тонн (+4,7%), строительных грузов — 2,1 млн тонн (+2,9%), а также химикатов и соды — 1,6 млн тонн (-3,9%).

Заметнее всего — в 1,8 раза — выросла погрузка зерна (459,3 тыс. тонн) и соли (6,1 тыс. тонн). В 1,5 раза больше погрузили цветной руды и серного сырья (331,6 тыс. тонн), в 1,4 раза — продуктов перемола (34 тыс. тонн).

За этот период погрузили 2,6 тыс. тонн сельскохозяйственных машин (+20,5%).

Отмечается, что в августе этого года погружено 1,6 млн тонн грузов — на 10% меньше, чем в августе 2025 года.

Майя Иванова