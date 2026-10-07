Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Киеву и шести областям Украины

Российские вооруженные силы ночью поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников. Целями стали объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, сообщило Минобороны России.

Согласно пресс-релизу российского ведомства, ночные удары были нанесены оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА. Помимо этого российские военнослужащие атаковали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также суда, «задействованные в интересах ВСУ».

Минобороны России ежедневно отчитывается об ударах по целям на территории Украины. В конце сентября вооруженные силы России поразили промпредприятие в Борисполе , где собирали двигатели для ракет «Фламинго». В том же месяце Минобороны опубликовало видео перехвата «Фламинго» под Москвой. За предыдущие сутки силы ПВО сбили над Россией 17 ракет «Фламинго» и 1,75 тыс. беспилотников.