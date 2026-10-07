Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Киеву и шести областям Украины
Российская армия поразила предприятия для производства ракет «Фламинго» и БПЛА
Российские вооруженные силы ночью поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников. Целями стали объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, сообщило Минобороны России.
Согласно пресс-релизу российского ведомства, ночные удары были нанесены оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА. Помимо этого российские военнослужащие атаковали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также суда, «задействованные в интересах ВСУ».
Минобороны России ежедневно отчитывается об ударах по целям на территории Украины. В конце сентября вооруженные силы России поразили промпредприятие в Борисполе , где собирали двигатели для ракет «Фламинго». В том же месяце Минобороны опубликовало видео перехвата «Фламинго» под Москвой. За предыдущие сутки силы ПВО сбили над Россией 17 ракет «Фламинго» и 1,75 тыс. беспилотников.
По данным Минобороны России, производство «Фламинго» распределено между несколькими предприятиями, а не сосредоточено на одном объекте. «Киев-111» выпускало комплектующие и боевые части, «Радионикс» — системы управления, а ООО «Файер поинт» — ускорители для этих ракет; склады «Фим Сервис» использовались для хранения комплектующих.
Такая схема делает объектами воздействия не только сборочные площадки, но и отдельные участки производственной и логистической цепочки. Фактический ущерб выпуску или применению ракет в сообщениях Минобороны России при этом не раскрывается.
О роли этой системы в дальних ударах можно судить по данным Минобороны России за июль 2026 года: за одну неделю российские средства ПВО заявили о перехвате десяти ракет «Фламинго». В июне 2026 года, по словам Валерия Герасимова, российская сторона также заявляла об ударах по 34 предприятиям, задействованным в производстве этих ракет.