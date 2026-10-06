Российские силы ПВО сбили 17 ракет «Фламинго» и 1,75 тыс. беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1,75 тыс. беспилотников самолетного типа ВСУ. Также уничтожены две управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, под удар российских войск за сутки попали места хранения БПЛА, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.