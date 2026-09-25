Минобороны отчиталось о ночном ударе по Киевской и Одесской областям
Вооруженные силы России ночью ударили беспилотниками по промышленному предприятию в Борисполе Киевской области. На нем собирались и хранились двигатели, используемые для ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, в Одесской области поражены два логистических центра, в которых хранились техника и боеприпасы. Они поступили из западных стран, отметили в ведомстве.
В этой же области, в порту «Рени», были атакованы объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки военной техники. Уничтожен и сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество для нужд ВСУ.
По сообщениям Минобороны России, производство ракет «Фламинго» связано не с одним предприятием: на разных площадках выпускались отдельные элементы изделия. В июле 2026 года ведомство сообщало, что «Радионикс» производит системы управления для этих ракет, а в августе — что «Файер поинт» выпускает ускорители и компоненты для беспилотников.
Логистическая часть цепочки также включала отдельные места хранения: в августе 2026 года Минобороны связывало склады транспортно-логистического центра «Фим Сервис» с комплектующими для «Фламинго». В сентябре ведомство сообщало о предприятии, где изготавливали боевые части для ракет FP-5 «Фламинго».