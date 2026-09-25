Минобороны отчиталось о ночном ударе по Киевской и Одесской областям

Вооруженные силы России ночью ударили беспилотниками по промышленному предприятию в Борисполе Киевской области. На нем собирались и хранились двигатели, используемые для ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в Одесской области поражены два логистических центра, в которых хранились техника и боеприпасы. Они поступили из западных стран, отметили в ведомстве.

В этой же области, в порту «Рени», были атакованы объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки военной техники. Уничтожен и сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество для нужд ВСУ.