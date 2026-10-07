Эффект креатива

В Краснодарском крае уровень безработицы в 2025 году составил 2%, а потребность работодателей в сотрудниках на 1 января 2026 года превысила 50 тыс. человек. Такие данные привели экономисты Института экономики роста имени П.А. Столыпина на четвертом заседании Краснодарского Столыпинского клуба, прошедшем на площадке Кубанского аграрного госуниверситета (КубГАУ). Однако количество не переходит в качество: производительность труда в регионе снижается, а инвестиции дают слабый запас роста. На очередном заседании клуба эксперты обсудили, как остановить снижение производительности и обеспечить ее рост за счет развития креативных индустрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

За 2025 год вклад креативных индустрий в экономику Краснодарского края составил 186,2 млрд руб., отметил доктор экономических наук, исполнительный директор Краснодарского Столыпинского клуба и Института экономики роста имени П.А. Столыпина, профессор Александр Полиди. По словам профессора, креативные индустрии — относительно новый сектор экономики, представленный в основном теми бизнесами, в которых велика роль интеллектуального капитала или исключительных компетенций их создателя. К таким бизнесам относится сфера ИТ, дизайна, архитектуры, кинопроизводства, гастрономии, туризма, развлечений.

«Кубань является третьим регионом страны по количеству населения. В 2025 году экономика края стала пятой по объему ВРП. Однако по уровню производительности экономики регион находится на 48-м месте в стране. И это является сдерживающим фактором для развития края. Миграционный приток в регион иссякает, смещаясь в сторону населения в возрасте 55+»,— прокомментировал Александр Полиди.

Как рассказал профессор, в крае ведется большая работа по разработке Стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. То, что сегодня делается в госуправлении, бизнесе, традиционных и новых секторах кубанской экономики, заставляет не актуализировать старую стратегию, которая действует до 2030 года, а делать новую.

Как отметил главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Никита Мазуренко, рынок труда в крае напряжен, а производительность и инвестиции дают слабый запас роста. Высокая занятость поддерживает доходы сегодня. Дальнейший же рост оплаты труда требует более дорогих продуктов, технологий и управленческих компетенций. Уровень безработицы в 2025 году составлял 2%. На 1 января 2026 года 50,5 тыс. человек составляла потребность работодателей в сотрудниках, рост производительности труда — +1,3% к уровню 2018 года.

По оценкам Никиты Мазуренко, объем выпуска продукции на одного занятого почти не изменился за семь лет. Норма накопления инвестиций снизилась с 2018 года на 3,1%.

«Мы должны понять, каким образом за счет развития креативных индустрий можно остановить снижение производительности труда и обеспечить ее рост более эффективными темпами. Креативная экономика повышает ценность продукта в базовых отраслях экономики края»,— отметил господин Мазуренко.

Как считает эксперт, структуру подготовки новых специалистов нужно строить от производительности и спроса работодателей. По оценкам Никиты Мазуренко, дополнительная потребность в кадрах до 2032 года — 266,1 тыс. человек. Потребность в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена составляет 179,5 тыс. человек. 20% занятых — ориентир по вовлечению в дополнительное профессиональное образование (ДПО) к 2032 году.

«Система профессионального образования края ежегодно выпускает 54,4 тыс. специалистов. Почти две трети приходится на коллежи и техникумы. В вузах быстрее всего растет контингент по информатике и вычислительной технике, СМИ, образованию, клинической медицине, изобразительным искусствам, дизайну. Внутри креативного блока складывается разнонаправленная динамика. Численность студентов в сфере СМИ выросла на 49%, в изобразительных искусствах и дизайне — на 42%. При этом инженерная подготовка расширяется значительно медленнее. За 2016–2025 годы контингент по машиностроению вырос только на 2%, по энергетике на 12%, по строительству сократился на 8%. Одновременно число студентов юридических направлений увеличилось на 21%»,— привел примеры Никита Мазуренко.

По оценкам эксперта, структура выпуска заметно расходится со спросом работодателей. Колледжи и вузы края ежегодно выпускают около 7,1 тыс. юристов, хотя на юриспруденцию приходится только 1,7% вакансий.

При этом медицина, образование, машиностроение занимают значительно большую долю в структуре вакансий, чем в структуре выпуска. Устойчивость дефицита подтверждается длительностью подбора работников. Почти половина вакансий остается открытой дольше трех месяцев. По квалифицированным рабочим профессиям эта доля достигает 76%.

Директор института цифровой экономики и инноваций КубГАУ Виктор Семидоцкий выделил несколько проблем при подготовке специалистов. В их числе он назвал разрыв между запросами работодателей и компетенциями выпускников. При этом проблемы, как считает спикер, начинаются еще в школе. Современные школьники за 11 лет учебы не приобретают предпринимательских компетенций, не могут управлять изменениями, не всегда способны внедрять идею в жизнь.

По мнению господина Семидоцкого, власть, бизнес и вузы зачастую работают отдельно друг от друга, а коллаборации недостаточно эффективны и интенсивны. Вузы имеют хорошую научную базу, но это слабо монетизируется и не всегда уходит в рынок.

Среди способов решения проблем Виктор Семидоцкий назвал развитие сетевых программ с московскими вузами, внедрение бизнеса внутрь учебного плана. «Мы приглашаем представителей бизнеса вести учебные модули и видим от этого определенный эффект. Студенты получают возможность посмотреть на индустрию бизнеса изнутри с помощью людей, которые в нем работают»,— рассказал директор института цифровой экономики и инноваций КубГАУ. Также спикер призывал активнее использовать искусственный интеллект при решении задач, которые ставит бизнес.

«Вузы выросли из штанин просто образовательных организаций. Мы хотим играть ведущую роль в развитии экономики региона»,— прокомментировал Виктор Семидоцкий.

Как отметил Никита Мазуренко, с одной стороны, бизнес должен формировать запрос на образование, чтобы было понятно, кого учить. Но с другой — гнаться исключительно за теми специалистами, кого запрашивает бизнес «здесь и сейчас», не совсем верно. Такие документы, как Стратегия социально-экономического развития региона, позволяют заранее формировать у молодых людей понимание того, кто нужен будет краю в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сферы деятельности, которые будут отмечены как приоритетные в стратегии развития,— залог того, что их можно транслировать среди абитуриентов, резюмировал эксперт.

Сергей Емельянов