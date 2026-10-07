На железной дороге в «тюменской матрешке» выросла погрузка с начала года

В регионах «тюменской матрешки» на железной дороге ОАО «РЖД» в период с января по сентябрь был зарегистрирован прирост погрузки, следует из информации пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 1,9% с начала года и составила 8,4 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре погрузка составила 846,1 тыс. тонн (-11,2%).

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) погрузка с января по сентябрь достигла 6,9 млн тонн (+0,4%), в сентябре — 756,9 тыс. тонн (-13,7%). В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было погружено 9,6 млн тонн (-1,6%) с начала года, в сентябре — 1,2 млн тонн (+12,4%).

В прошлом месяце положительную динамику в погрузке в Тюменской области показали черные металлы (рост в 1,3 раза), лом черных металлов (+19,4%), промышленное сырье и формовочные материалы (+1,5%). В Югре похожие показатели: черные металлы (+25,4%), лом черных металлов (рост в 1,9 раза), химикаты и сода (рост в 1,2 раза).

Ирина Пичурина