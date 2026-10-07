Балицкий: большинство БПЛА сбивают до подлета к трассе «Новороссия»

Мобильные огневые группы уничтожают большинство дронов до подлета к трассе «Новороссия», заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заверил, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности транспорта.

По словам господина Балицкого, трасса «Новороссия» «есть и остается важнейшей логистической артерией» для региона. «Совместными усилиями армии России, дорожных служб и МЧС удалось стабилизировать обстановку... но, к сожалению, говорить о полной стабилизации еще рано»,— сказал он ТАСС.

Трасса «Новороссия» соединяет новые регионы с Крымом. В июне губернатор говорил, что ВСУ сбрасывают мины на трассу, и призывал жителей воздержаться от поездок без острой необходимости. В Кремле заявили, что обеспечение безопасности инфраструктурных объектов, включая транспортные магистрали, находится в зоне ответственности Минобороны. В июле Евгений Балицкий отчитался президенту Владимиру Путину о взятии трассы под контроль.