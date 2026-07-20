Балицкий доложил Путину о взятии под контроль трассы «Новороссия»
Трасса Р-280 «Новороссия», идущая от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, полностью взята под контроль российскими войсками. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», — сказал глава региона. Он заверил, что средства защиты от БПЛА «все время совершенствуются» и «есть новые способы, новые средства, которые применяют вооруженные cилы». Подробности господин Балицкий не привел.
Запорожский губернатор заявил, что ВСУ в отсутствие успехов на фронте «кошмарит мирное население» в Энергодаре. Он подчеркнул, что ВС РФ «принимают все меры к тому, чтобы сегодня эту задачу решить». «Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая», — добавил чиновник.
Из-за атак ВСУ на трассу «Новороссия» с конца мая в Крыму возник дефицит топлива. На АЗС полуострова введены лимиты на продажу. В начале июля глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную.
Заявление главы Запорожской области Евгения Балицкого о взятии под контроль трассы Р-280 «Новороссия» является частью регулярных докладов Владимиру Путину о ситуации в регионе. Ранее, 20 июня 2026 года, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уже сообщал, что российские войска установили постоянный визуальный контроль над этой трассой в Херсонской области. Он также указывал на то, что безопасность на дорогах остается приоритетом.
Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы. Её безопасность важна для логистики, особенно после ударов ВСУ, которые ранее приводили к дефициту топлива в Крыму и сокращению туристических бронирований. За несколько месяцев до этого, в мае 2026 года, сам Евгений Балицкий обращался к жителям Запорожской области с призывом ограничить поездки по трассе из-за мин, которые сбрасывались ВСУ в районе Бердянского муниципального округа. Он также заявлял об усилении мер безопасности и работе мобильно-огневых групп над автомобильными дорогами.
Губернатор Балицкий активно взаимодействует с президентом России, регулярно докладывая о ситуации в Запорожской области, включая социально-экономическое развитие, вопросы безопасности и нехватку медицинских кадров. В частности, на одной из встреч он сообщил, что в Запорожской области к тому времени было построено более тысячи километров дорог, и что четырехполосная трасса «Таврида» обеспечит сообщение с Крымом, Херсонской и Запорожской областями.