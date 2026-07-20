Балицкий доложил Путину о взятии под контроль трассы «Новороссия»

Трасса Р-280 «Новороссия», идущая от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, полностью взята под контроль российскими войсками. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», — сказал глава региона. Он заверил, что средства защиты от БПЛА «все время совершенствуются» и «есть новые способы, новые средства, которые применяют вооруженные cилы». Подробности господин Балицкий не привел.

Запорожский губернатор заявил, что ВСУ в отсутствие успехов на фронте «кошмарит мирное население» в Энергодаре. Он подчеркнул, что ВС РФ «принимают все меры к тому, чтобы сегодня эту задачу решить». «Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая», — добавил чиновник.

Из-за атак ВСУ на трассу «Новороссия» с конца мая в Крыму возник дефицит топлива. На АЗС полуострова введены лимиты на продажу. В начале июля глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную.