Песков ответил на вопрос журналистов о безопасности трассы «Новороссия»

Обеспечение безопасности инфраструктурных объектов, включая транспортные магистрали в прифронтовых зонах, находится в зоне ответственности Министерства обороны РФ и региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля таким образом ответил на просьбу журналистов «Ъ FM» прокомментировать ситуацию с атаками беспилотников на трассу «Новороссия», которая соединяет новые регионы с Крымом. Сообщение властей Херсонской области об очередной атаке БПЛА на дорогу появилось утром 1 июня. «Внимание, трасса Р-280 "Новороссия" — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА»,— написал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Вместе с этим в Крыму введены ограничения на покупку бензина.

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства. Поэтому здесь нужно обращаться именно к ним»,— сказал господин Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о планах по установке дополнительной защите трассы, пресс-секретарь главы государства перенаправил журналистов в профильные ведомства.

На прошлой неделе глава соседней Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские силы сбрасывают мины на автомобильную трассу «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа, призвав жителей воздержаться от поездок без острой необходимости.

Наталья Решетняк