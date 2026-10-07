В Тольятти вынесен приговор по делу о мошенничестве с поставками автомобилей

Центральный районный суд Тольятти огласил приговор директору ООО К., признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он обманул покупателей, которым обещал поставить зарубежные автомобили. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, предприниматель привлекал клиентов обещаниями поставить автомобили из-за рубежа под заказ. С потерпевшими заключались договоры — в том числе на поиск транспортных средств и оплату таможенных пошлин, — после чего заказчики переводили деньги на указанные К. счета.

При этом автомобили не поставлялись, а перечисленные средства фигурант не возвращал и распоряжался ими по собственному усмотрению. Суд приговорил К. к четырем годам исправительной колонии общего режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. В рамках гражданского иска суд удовлетворил требования потерпевших на сумму свыше 50 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы деньги, полученные преступным путем, — более 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Георгий Портнов