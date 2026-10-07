Умер конвоир, на которого в поезде из Владикавказа напал осужденный

ФСИН сообщила о гибели сотрудника, пострадавшего 2 октября при нападении осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он умер в лечебном учреждении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего. Его семье пообещали оказать помощь.

ЧП случилось в ночь на 3 октября в поезде, следовавшем из Владикавказа в Адлер. На станции Терек к составу прицепили вагон с заключенными. Один из осужденных попросил конвоира отвести его в туалет, напал и завладел пистолетом. Преступник открыл огонь по конвоиру, затем — по прибежавшим на выстрелы его коллегам. Трое сотрудников ФСИН получили ранения. Преступника ликвидировали ответным огнем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конвой справился с наркоторговцем».