Конвой справился с наркоторговцем

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров. Экстрадированный недавно из Грузии наркоторговец сумел при перевозке в вагоне выхватить у конвоира оружие и убить его, а затем ранить троих поспешивших на помощь коллеге сотрудников ФСИН. Преступник был застрелен на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту нападения на конвоиров во время перевозки заключенных. Расследование ведется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; до пожизненного заключения).

ЧП случилось в ночь на 3 октября в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ—Адлер. На станции Терек к составу прицепили вагон с заключенными. Когда они улеглись спать, один из находившихся под стражей попросился в туалет.

По пути к санузлу заключенный смог отвлечь конвоира и выхватил у него пистолет.

Сначала он убил своего сопровождавшего, а когда к тому на помощь бросились коллеги, открыл огонь и по ним. Трое сотрудников ФСИН получили ранения, их доставили в горбольницу Нальчика. Сам преступник сбежать не смог — его ликвидировали ответным огнем.

Напавшим на сотрудников ФСИН оказался основатель крупного наркошопа Дмитрий Пушкарев. В конце сентября этого года его экстрадировали из Грузии в Россию по делу о создании преступного сообщества и торговле наркотиками. Вместе с ним российской стороне передали его предполагаемого сообщника Корнея Федунова. Как сообщала тогда Генпрокуратура, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвинялись по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228.3 (незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 231 (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 2 ст. 228.3 (незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году Пушкарев приобрел крупную партию наркотических средств, которые были доставлены в Магадан, где Федунов вместе с сообщниками спрятал их для дальнейшей продажи.

С февраля по декабрь 2024 года на территории молочной фермы в Магаданской области «при участии обвиняемых и иных лиц осуществлялось культивирование наркосодержащих растений, из которых в дальнейшем изготавливались наркотики, хранившиеся в принадлежащем Пушкареву подсобном помещении», сообщили в надзорном ведомстве. В ходе осмотра помещений фермы сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно хранившиеся наркотические средства различных видов.

Кроме того, Пушкарев лично администрировал интернет-магазин, использовавшийся для сбыта запрещенных веществ. А в январе 2024 года в Магадане он передал сообщнику более 1,3 кг наркотика через тайник.

Пушкареву и его сообщнику заочно была избрана мера пресечения в виде ареста, их объявили в международный розыск. После экстрадиции обоих поместили в следственный изолятор. Попытка совершить побег была предпринята Пушкаревым, скорее всего, потому, что он понимал, что по предъявленному обвинению ему грозит пожизненное заключение.

Александр Александров