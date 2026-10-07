Средняя стоимость квадратного метра жилья в Ростове вырастет на 4,8 тыс. рублей

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в Ростовской области на 2027 год будет выше уровня, установленного на 2026 год, во всех городских округах и муниципальных районах региона. В Ростове-на-Дону показатель увеличится со 140,1 тыс. до 144,9 тыс. руб., или на 3,4%. Такие данные получил «Ъ-Ростов», сравнив постановления министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области об утверждении стоимости жилья на 2026 и 2027 годы.

Наиболее заметно стоимость квадратного метра вырастет в Аксайском районе. Она увеличится со 117,6 тыс. до 125,5 тыс. руб., или на 6,7%, прибавив 7,9 тыс. руб. В Батайске показатель поднимется со 116,4 тыс. до 123 тыс. руб., на 5,7%, или на 6,6 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону стоимость квадратного метра увеличится на 4,8 тыс. руб. В Таганроге она вырастет со 133,8 тыс. до 136,9 тыс. руб., или на 3,1 тыс. руб. В Азове и Новочеркасске показатель повысится со 111,4 тыс. до 113,9 тыс. руб., на 2,5 тыс. руб.

На большинстве остальных территорий области стоимость квадратного метра увеличится с 99,1 тыс. до 101,4 тыс. руб. Рост составит около 2,3%, или 2,3 тыс. руб. Такой уровень будет установлен, в частности, для Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт и большинства муниципальных районов.

Таким образом, максимальная прибавка в абсолютном и относительном выражении придется на Аксайский район. В Ростове рост окажется выше среднего по региону, а для большинства территорий области повышение составит около 2,3%.

Постановление о стоимости жилья на 2026 год было принято в сентябре 2025 года, документ на 2027 год — в сентябре 2026 года. Оба документа устанавливают среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья отдельно по городским округам и муниципальным районам Ростовской области.

Валерий Климов