Экспорт кожи и меха из России вырос на 59,1%

За семь месяцев 2026 года экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них вырос на 59,1% год к году, подсчитал “Ъ” в августовском отчете Росстата о социально-экономическом положении страны. В денежном выражении вывоз и ввоз этой товарной категории пока остается небольшим — соответственно $2 млн и $8 млн за январь—июль этого года. Объемы пушнины и кожи растут быстрее рынка: в целом в январе—июле 2026 года российский экспорт всех видов продукции вырос на 16,5% год к году, до $271,8 млрд, импорт — на 15%, до $192,8 млрд.

На рост экспорта могло повлиять восстановление внешнего спроса на российскую пушнину, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. Спрос за рубежом могло подстегнуть постепенное возвращение моды на натуральный мех в последние несколько лет. Россия считается крупным экспортером дорогих видов пушнины, в первую очередь дикого соболя, отмечает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Альтернативы этому сырью на рынке нет, так что ЕС летом пришлось даже отменить запрет на его ввоз, введенный в рамках 21-го пакета санкций против РФ.

В то же время внутреннее производство сырья падает, а дефицит мощностей для выделки заставляет российские фабрики и ритейлеров закупать готовые материалы и изделия в Китае и Турции. В итоге это привело к росту импорта на 20,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соболиный пух».