В парке Маяковского в Екатеринбурге начали строительство большой горки

В Екатеринбурге началось строительство одной из самых больших горок в городе — она появится на аллее парка Маяковского, сообщили в пресс-службе парка. Монтаж продлится до 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

На период работ будут закрыты сквозной проход от входа со стороны ЖК Clever park к Центральной аллее и туалет на аллее Маяковского. В Общественный огород можно будет попасть со стороны ЖК или через обход, в ближайший туалет — с торца здания «Хинкали Котэ».

Напомним, в прошлом году в парке Маяковского работала горка «Т-Банк» высотой 17 м.

Ирина Пичурина