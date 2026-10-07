Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В парке Маяковского в Екатеринбурге начали строительство большой горки

В Екатеринбурге началось строительство одной из самых больших горок в городе — она появится на аллее парка Маяковского, сообщили в пресс-службе парка. Монтаж продлится до 30 октября.

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

На период работ будут закрыты сквозной проход от входа со стороны ЖК Clever park к Центральной аллее и туалет на аллее Маяковского. В Общественный огород можно будет попасть со стороны ЖК или через обход, в ближайший туалет — с торца здания «Хинкали Котэ».

Напомним, в прошлом году в парке Маяковского работала горка «Т-Банк» высотой 17 м.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд