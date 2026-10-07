Объем биржевых торгов юанем вырос на 43% в сентябре

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в сентябре 2026 года объем биржевых торгов юанем с расчетом «завтра» составил почти 3,3 трлн руб., обновив исторический рекорд августа 2023 года (3,22 трлн руб.). Новый результат на 17,5% превысил показатель июля и на 43% — прошлогодний показатель. За счет большего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц вырос на 12% и впервые приблизился к уровню 150 млрд руб. При этом в номинале валюты результат сентября (260 млрд CNY) не дотянул до максимума, установленного в марте (270 млрд CNY), но на 6% превысил результат августа 2023 года.

Объемы торгов в минувшем месяце выросли, даже несмотря на резкое падение операций Минфина в рамках бюджетного правила. В сентябре Банк России приобрел на бирже иностранную валюту менее чем на 63 млрд руб. (в среднем 2,5 млрд руб. в день). В августе объем таких операций составил почти в два раза больше — 120 млрд руб. (5,7 млрд руб. в день).

Повышение активности торгов связано с увеличением продаж экспортной выручки из-за роста цен на нефть, а также из-за выросших объемов операций импортеров. Поддержали активность высокие объемы погашений и оферт по валютным облигациям. В октябре объемы торгов могут еще увеличиться, чему будет способствовать рост операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юани доторговались до рекорда».