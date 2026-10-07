Налог на сверхдоходы снизит свободный денежный поток «Норникеля» и «Полюса»

Аналитическое агентство «Эйлер» оценило последствия нового законопроекта Минфина, который вводит налог на сверхдоходы для горно-металлургической отрасли. Налог предлагается начислять при превышении в 2026–2028 годах средних цен на добытые полезные ископаемые над уровнем 2025 года, что, по расчетам Минфина, должно пополнить бюджет на 683 млрд руб.

По оценке аналитиков «Эйлер», наибольшее финансовое давление в новых условиях испытают на себе «Норникель» и «Полюс»: совокупный эффект от новых сборов приведет к снижению доходности свободного денежного потока обеих компаний на 2–5 п. п. в год. Как уточняет старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин, «Эйлер» исходит из того, что компании учтут налог за 2026 год в отчетах о прибылях и убытках по итогам второго полугодия 2026 года, однако в денежные потоки выплаты попадут лишь в первом полугодии 2027 года. Аналогичный сдвиг будет работать и далее: выплаты за 2027 и 2028 годы придутся на первые полугодия 2028 и 2029 годов соответственно. Такая стратегия объясняется тем, что в законопроекте указан срок уплаты до конца апреля следующего года, и компании будут стремиться максимально отложить отток наличности.

Расчеты «Эйлер» показывают, что при росте цен на корзину металлов на 10% у «Норникеля» государство заберет 51% этого прироста, а у «Полюса» — 41%. В то же время для компаний, специализирующихся на переработке, таких как «Русал» и «Фосагро», риски оцениваются как минимальные. Для золотодобытчика «Селигдар» нагрузка составит около 8–10% от EBITDA, но к 2028 году в базовом сценарии прогнозируется ее обнуление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рудноизвлекаемый процент».