Полиция Британии задержала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на базе Фэрфорд
Полиция Великобритании задержала еще одного подозреваемого, расследуя инцидент неподалеку от авиабазы Королевских ВВС «Фэрфорд». Об этом сообщает Sky News.
По данным контртеррористических служб, 22-летний гражданин Великобритании был задержан 6 октября в Вестминстере по подозрению в подготовке теракта. Он стал седьмым фигурантом расследования.
27 сентября возле авиабазы в Глостершире были остановлены три подозрительных фургона. После звонка экстренным службам и сообщения о террористическом заговоре на базе провели эвакуацию, нескольких человек задержали, писал Reuters. Как отмечает Sky News, всего были задержаны шесть граждан Великобритании: пятеро — 27 сентября, еще один — 1 октября. Позже их отпустили под залог.
База «Фэрфорд» ранее использовалась американскими бомбардировщиками, которые в минувшие выходные были передислоцированы в США. Американская сторона объяснила вывод техники данными о возможной угрозе атак иранских беспилотников.
Ключевой вопрос расследования — не только кто находился у базы, но и какую функцию выполнял этот эпизод. Полиция проверяет версии разведки объекта, репетиции для оценки его защиты или постановки, призванной передать сигнал британскому правительству. При этом в фургонах подозреваемых взрывчатку не нашли, а полиция расследует роль задержанных в подготовке теракта.
RAF Fairford могла представлять интерес из-за ее роли в операциях США против Ирана: в марте 2026 года Британия разрешила использовать ее для ударов по иранским ракетным позициям, а власти Ирана заявляли, что считают законными целями базы, задействованные США. Американские и британские чиновники допускали возможную связь операции с Корпусом стражей исламской революции Ирана или отдельным военным штабом в Тегеране, но, по их оценке, полная картина произошедшего оставалась неясной.