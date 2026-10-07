Полиция Британии задержала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на базе Фэрфорд

Полиция Великобритании задержала еще одного подозреваемого, расследуя инцидент неподалеку от авиабазы Королевских ВВС «Фэрфорд». Об этом сообщает Sky News.

По данным контртеррористических служб, 22-летний гражданин Великобритании был задержан 6 октября в Вестминстере по подозрению в подготовке теракта. Он стал седьмым фигурантом расследования.

27 сентября возле авиабазы в Глостершире были остановлены три подозрительных фургона. После звонка экстренным службам и сообщения о террористическом заговоре на базе провели эвакуацию, нескольких человек задержали, писал Reuters. Как отмечает Sky News, всего были задержаны шесть граждан Великобритании: пятеро — 27 сентября, еще один — 1 октября. Позже их отпустили под залог.

База «Фэрфорд» ранее использовалась американскими бомбардировщиками, которые в минувшие выходные были передислоцированы в США. Американская сторона объяснила вывод техники данными о возможной угрозе атак иранских беспилотников.