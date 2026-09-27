В Британии объявили эвакуацию в районе авиабазы Фэрфорд

В Великобритании несколько человек задержали после некоего «серьезного инцидента» рядом с авиабазой Фэрфорд, которую используют ВС США. Об этом сообщила полиция Глостершира, пишет Reuters.

«В настоящее время проводится эвакуация ряда объектов в районе Уэлфорда в связи с объявлением о серьезном инциденте. Это решение последовало за задержанием нескольких мужчин по подозрению в нарушениях закона о взрывчатых веществах», — указывается в заявлении полиции.

Сейчас военные саперы осматривают несколько транспортных средств, добавили представители ведомства. По их словам, ситуация находится под контролем.

В марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупреждал, что любая база, задействованная в таких ударах, может быть законной военной целью.