В Британии объявили эвакуацию в районе авиабазы Фэрфорд
Режим ЧС ввели в районе используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
В Великобритании несколько человек задержали после некоего «серьезного инцидента» рядом с авиабазой Фэрфорд, которую используют ВС США. Об этом сообщила полиция Глостершира, пишет Reuters.
«В настоящее время проводится эвакуация ряда объектов в районе Уэлфорда в связи с объявлением о серьезном инциденте. Это решение последовало за задержанием нескольких мужчин по подозрению в нарушениях закона о взрывчатых веществах», — указывается в заявлении полиции.
Сейчас военные саперы осматривают несколько транспортных средств, добавили представители ведомства. По их словам, ситуация находится под контролем.
В марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупреждал, что любая база, задействованная в таких ударах, может быть законной военной целью.
Прямой связи между инцидентом в районе Уэлфорда и угрозой самой авиабазе Фэрфорд не установлено. В июле 2026 года на базе размещались 15 бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress, применявшихся для ударов по иранским объектам, включая защищенные хранилища и производства баллистических ракет и беспилотников.
Поэтому Фэрфорд имеет значение как действующий объект американской военной инфраструктуры, а не только как место рядом с которым произошел инцидент. Однако известные обстоятельства проверки транспортных средств сами по себе не позволяют утверждать, что она была связана с размещенными на базе самолетами или с проводившимися с нее операциями.