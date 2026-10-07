В центре Москвы подросток напал с ножом на бригаду скорой помощи

17-летний подросток с ножом напал на сотрудников скорой помощи в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Один из медиков получил резаные раны. Его состояние оценивается как нетяжелое.

Нападение произошло в жилом доме на улице Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи вызвала местная жительница. Ее сын заперся от приехавших медиков в туалете, а когда врачи начали стучать в дверь, выбежал и набросился на них с ножом. По данным оперативных служб, юноша испугался за свою мать.

По информации правоохранительных органов, мать и сын состоят на учете в психоневрологическом диспансере. У подростка поставлен диагноз «аутизм».